Туляка подозревают в попытке убийства гражданки Кении

16 апреля в калужские правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирована гражданка Республики Кения. У женщины были повреждения, характерные для падения с высоты.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний туляк, который приехал на заработки в город Балабаново Калужской области. По версии следствия, преступление было совершено поздно вечером 16 апреля.

«Около 23 часов подозреваемый находился с девушкой в квартире одного из домов по улице Гагарина города Балабаново. В ходе конфликта мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Потерпевшая была доставлена в больницу с переломами», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Калужской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе проверки показаний на месте туляк рассказал обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.