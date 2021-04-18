«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике лор-заболеваний

На вопросы жителей ответит заведующий отоларингологическим отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

21 апреля в 15.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит Николай Кочетов, заведующий отоларингологическим отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина . Он расскажет о профилактике лор-заболеваний в весенний период и ответит на вопросы жителей.

Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

Прямые эфиры минздрава проходят при поддержке Центра управления регионом.