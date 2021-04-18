новости
новости
Регистрация
«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике лор-заболеваний

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут о профилактике лор-заболеваний

На вопросы жителей ответит заведующий отоларингологическим отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

21 апреля в 15.00 в официальной группе минздрава Тульской области в социальной сети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
 
На вопросы жителей ответит Николай Кочетов, заведующий отоларингологическим отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Он расскажет о профилактике лор-заболеваний в весенний период и ответит на вопросы жителей.
 
Свои вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.
 

Прямые эфиры минздрава проходят при поддержке Центра управления регионом.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:38 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
профилактика лор-заболеванийотвечают врачи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Блогер из Тулы может стать депутатом Госдумы от партии «Новые люди»
Блогер из Тулы может стать депутатом Госдумы от партии «Новые люди»
Погода в Туле 19 апреля: облачно и дождливо
Погода в Туле 19 апреля: облачно и дождливо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.