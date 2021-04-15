Какие дома Тулы останутся без света 16 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Мосина, 1, 17,
- ул. Советская, 18,
- ул. Коминтерна, 6,
- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.),
- ул. Калинина, 133, 137, 141, 98-108,
- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
- ул. 9 Мая, 28-38 (чётн.),
- ул. Белкина, 18-48 (чётн.),
- ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.),
- ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11,
- ул. Лермонтова, 3-14,
- ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.),
- ул. Болдина, 51, 53, 55, 43, 45,
- ул. 2-я Трубная, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Физкультурная, 12-16 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 10-а,
- ул. 3-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.),
- ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
- ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.),
- ул. Ш. Руставели, 21-а, 21-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.),
- ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12,
- ул. Болдина, 29,
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
- ул. Кауля, 5, 7, 3, 9, 16,
- ул. Пузакова, 5, 9, 9-в, 11, 13, 16, 21.
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