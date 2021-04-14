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Группа компаний «Автоимпорт» празднует свой день рождения

Группа компаний «Автоимпорт» празднует свой день рождения

15 апреля крупнейшему автомобильному холдингу ГК «Автоимпорт» исполнилось 24 года.

ГК «Автоимпорт» – это 18 мировых и отечественных брендов, а также 26 дилерских центров. За последние несколько лет компания значительно расширилась и теперь автосалоны располагаются сразу в четырех городах Центрального федерального округа: Рязань, Тула, Липецк, Тамбов. Помимо новых автомобилей компания занимается продажей авто с пробегом, давая возможность клиентам приобрести автомобиль в любой ценовой категории.

В нашем городе холдинг представляют ДЦ Toyota (ул. Октябрьская, 300), ДЦ Skoda (ул. Октябрьская, 320) и недавно открывшийся ДЦ Hyundai (ул. Октябрьская, 320-а). Но, как утверждает руководство холдинга, это далеко не предел. Уже в ближайшее время ГК «Автоимпорт» планирует запуск новых брендов в Туле.

ГК «Автоимпорт» ведет активную социальную работу. Компания с удовольствием принимает участие в мероприятиях региона. В марте 2021 года с успехом прошла акция «Цветочный патруль», в рамках которой автолюбительниц поздравили с Международным женским днем. Отдельное внимание руководство холдинга уделяет развитию своих сотрудников. В компании действует программа «Кадровый резерв», ежегодно проводится конкурс «Ты – лидер!». Большое значение придается укреплению здорового образа жизни среди сотрудников и проведению спортивно-массовых мероприятий. Так, в «Автоимпорте» проводится спартакиада, в которой принимают участие десять команд (в том числе и команда «Тула») в 15 видах спорта. На сегодняшний день проведение соревнований в самом разгаре, победители и призеры отправятся в уже традиционную поездку в экзотическую страну в августе этого года.

Коллектив издания «Слобода» и информационный портал Myslo поздравляют ГК «Автоимпорт» с днем рождения. Желаем вам непрекращающегося развития, достижения новых высот и всегда оставаться в лидерах автомобильного бизнеса!

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