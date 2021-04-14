В Черни осужден мужчина, жестоко избивший собутыльника

В Чернском районе местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента.

Судом установлено, что 17 ноября прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании со знакомыми. В какой-то момент мужчина поссорился с одним из товарищей и жестоко избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.