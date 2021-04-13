В Тульской области ищут тело утонувшего калужского пенсионера

80-летний мужчина провалился под лед на реке Жиздра еще 20 марта.

В Козельске сотрудники Следственного комитета продолжают проверку обстоятельств исчезновения 80-летнего жителя деревни Клюксы, сообщает пресс-служба ведомства. 20 марта мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.

По предварительной информации, пенсионер провалился под тонкий лед на реке Жиздра и утонул, не справившись с сильным течением. В настоящее время водолазы пожарно-спасательной службы проводят поисковые работы на реке.

А следователи просят сообщить в случае обнаружения тела пропавшего мужчины по телефону 8 (4842) 277-847.

Приметы мужчины:

худощавое телосложение, был одет в темно-зеленую куртку, темно-синюю джинсовую жилетку, черные ватные штаны.