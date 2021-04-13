Как тулякам получить путевку в детский лагерь: нововведения 2021 года

Со следующей недели в Тульской области стартует поэтапный прием заявлений на получение санаторных и оздоровительных путевок.

Подать заявку можно на портале «Госуслуги71» по ссылке.

Чтобы распределить нагрузку на портал «Госуслуги71», заявления на детский отдых будут принимать по очереди. 23 апреля заявления подают жители Тулы, 26 апреля — жители Новомосковска и Щекино, 27 апреля — жители Узловой и Донского. 28 апреля заявления будут принимать от жителей остальных муниципальных образований региона.

Уважаемые родители,

заранее укажите данные ребенка в личном кабинете на портале «Госуслуги71». Это позволит сократить время на заполнение заявления;

не создавайте черновики заявлений, так как вы не сможете их использовать в дальнейшем, придется заполнять форму снова.

Такие меры необходимы, чтобы портал «Госуслуги71» в период подачи заявлений работал без сбоев и все желающие смогли записать своих детей на отдых.

Вам также понадобится медицинская справка по форме 070/у. В систему добавлена строка, где нужно указать ее дату и номер. Без справки родители не смогут подать заявление на получение путевки.

В 2021 году в регионе будут работать 462 организации отдыха детей и их оздоровления. В их числе 5 санаторных оздоровительных лагерей, 13 загородных оздоровительных лагерей, 404 лагеря с дневным пребыванием, 39 лагерей труда и отдыха, 1 палаточный лагерь.

На сегодня в реестре уже зарегистрировано 336 организаций. Остальные получают санэпидзаключения Роспотребнадзора и в скором времени войдут в реестр.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами по COVID-19 наполняемость организаций отдыха и оздоровления разрешена не более чем на 75% от проектной мощности. В этом году дети смогут выехать на отдых за пределы Тульской области по согласованию с главными санитарными врачами принимающей и направляющей сторон.

«Министерство уже закупило более 1,6 тыс. санаторных путевок в оздоровительные лагеря Тульской области. В связи с увеличением допустимой наполняемости санаториев планируется приобрести более 730 путевок. Уже закуплены путевки для оздоровления более 2,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По согласованию с Роспотребнадзором решаем вопрос о направлении 300 юных туляков на отдых в Республику Крым», — сообщил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

По поручению губернатора Алексея Дюмина сто детей с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении одного родителя или опекуна отдохнут в санатории «Глобус» Краснодарского края. Специальный заезд организован в рамках поддержки организаций, занимающихся работой с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов.

За весь период летней оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием побывают 24 тысячи детей, в лагерях труда и отдыха — порядка 600 человек. Особо популярны у детей смены с профильной направленностью. Этим летом запланирована 21 такая смена для 1700 детей.

Около 1000 тульских родителей, которые самостоятельно приобрели путевку до 1 марта 2021 года, смогут получить компенсацию от 70 до 100% от ее стоимости. Размер компенсации зависит от дохода семьи. Вернуть деньги можно будет после оздоровления ребенка в лагере.

Подробнее о лагерях с дневным пребыванием можно узнать в школе, где учится ребенок. Если в учреждении такого лагеря нет, обращайтесь в администрацию муниципального образования. Контакты на сайте министерства в разделе «Отдых и оздоровление» по ссылке.

Вопросы по летнему отдыху и оздоровлению детей можно задать по телефонам горячей линии: 8−4872−24−51−99; 8−4872−24−98−38; 8−800−444−35−38.