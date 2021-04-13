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В Туле на капитальный ремонт здания налоговой потратят треть миллиарда рублей

В Туле на капитальный ремонт здания налоговой потратят треть миллиарда рублей

По плану, работы начнутся в мае 2021 года.

В Туле капитально отремонтируют здание УФНС, которое находится на ул. Тургеневской, 66. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, на ремонт планируют потратить 357 420 425,37 руб. В частности, на строительно-монтажные работы заложено 219 556 845,97 руб., на пусконаладочные — 6 637 807,21 руб., на непредвиденные затраты — 5 840 203,04 руб. В итоговую сумму также входит НДС — 59 570 070,89 руб.

Работы начнутся в мае 2021 года и завершатся в октябре 2023 года.

Сейчас налоговая служба ищет подрядчика на оказание работ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:17 −8
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