Где в Туле отключат электроэнергию 13 апреля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Кауля, 6-а, 4, 6, 8,

ул. Новомосковская, 21, 23,

ул. Чапаева, 36, 38,

ул. Епифанская, 29, 29-а, 31,

ул. Каракозова, 29-64, 70, 71,

ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),

ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.),

ул. Калинина, 139, 110, 143,

пер. Патронный,

ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),

ул. Токарева, 76,

ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54-а, 54-б,

ул. Станиславского, 12, 14, 20, 16, 18,

ул. Сурикова, 7, 7-а, 9, 11,

п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а,

ул. Пионерская, 1-5,

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б

ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а,

ул. Ленина, 22-а, 23, 24,

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,

ул. Весенняя, 6-12, 11,

ул. Ракетная, 1-12, 4-а, 8-а,

ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 16-а, 8-а,

ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),

Московское шоссе, 2-60 (чётн.), 60-а, 2-в,

мкрн Солнечный: 1-й Партизанский пр-д, 22,

2-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.),

3-й Солнечный пр-д, 2, 8, 14, 12, 22, 1-9 (нечётн.),

4-й Солнечный пр-д, 2, 8, 10, 12, 3, 7,

5-й Солнечный пр-д, 8,

6-й Солнечный пр-д, 2, 4, 1, 3,

7-й Солнечный пр-д, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 14.