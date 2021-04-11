За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса

За этот же период скончались 10 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса, а общее количество заражений с начала пандемии достигло 37 218. Выздоровели на данный момент 34 718 человек.

За этот же период зафиксированы 10 смертей пациентов с COVID-19, а общее количество фатальных исходов с начала пандемии сейчас составляет 1659.

За последние сутки в России выявлено 8 702 новых случая коронавируса и зафиксировано 337 летальных исходов. Всего же на сегодняшний день в нашей стране выявлено 4 641 390 случаев коронавируса и зафиксировано 102 986 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 123,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 347 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 501 тыс. 928 человек.