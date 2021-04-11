новости
новости
Регистрация
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса

За этот же период скончались 10 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса, а общее количество заражений с начала пандемии достигло 37 218. Выздоровели на данный момент 34 718 человек.
 
За этот же период зафиксированы 10 смертей пациентов с COVID-19, а общее количество фатальных исходов с начала пандемии сейчас составляет 1659.
 
 
За последние сутки в России выявлено 8 702 новых случая коронавируса и зафиксировано 337 летальных исходов. 
 
Всего же на сегодняшний день в нашей стране выявлено 4 641 390 случаев коронавируса и зафиксировано 102 986 летальных исходов.

 

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 123,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 347 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 501 тыс. 928 человек.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:15 −1
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика по коронавирусу
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ревякино пьяный подросток влетел в столб на машине бабушки
В Ревякино пьяный подросток влетел в столб на машине бабушки
В Туле назвали победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
В Туле назвали победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.