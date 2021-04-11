В Ревякино пьяный подросток влетел в столб на машине бабушки

Фото предоставлены очевидцем происшествия

В ночь на 11 апреля в поселке Ревякино произошло ДТП. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем зарегистрированного на его бабушку Renault не справился с управлением и врезался в бетонный столб. От удара конструкция упала на автомобиль.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что в момент ДТП подросток находился в нетрезвом состоянии. В результате происшествия пострадал 16-летний пассажир.

На молодого человека составлен протокол за пьяную езду без прав. Кроме того, его родителям предстоит объяснить правоохранительным органам, каким образом у их сына оказались ключи от машины.