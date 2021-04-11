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В Туле назвали победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле назвали победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Специалисты соревновались в номинации «Лучший оператор станков с программным управлением» по двум группам — токарной и фрезерной.

10 апреля на базе Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Победителей выявляли в номинации «Лучший оператор станков с программным управлением» по двум группам — токарной и фрезерной.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, уровень профессионального мастерства сотрудников тульских промышленных предприятий определяли по их теоретическим знаниям и результатам практических работ.
 
 
По итогам конкурса в токарной группе победителем стали: Сергей Алферьев (АО «КБП» имени А. Г. Шипунова), 2-е место занял Николай Жеряков (АО «Тулаточмаш»), 3-е — Алексей Пупыкин (АО «Трансмаш»).
 
Во фрезерной группе лучшим стал Артем Гладких (АО «КБП» имени А. Г. Шипунова), 2-е место — у Михаила Уткина (АО «Щегловский Вал»), третьим стал Максим Зотов (АО «Тулаточмаш»).
 
Специальным призом за волю к победе отметили Павла Забелина (ООО ПП «Мехмаш»). Спецприз также получил самый молодой участник — Денис Ласица (АО «Трансмаш»).
 
Победителей наградили дипломами и ценными подарками.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:03 +2
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