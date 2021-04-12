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Эпидемиолог расскажет тулякам о вакцинации и профилактике заболеваний

Эпидемиолог расскажет тулякам о вакцинации и профилактике заболеваний

Задать специалисту интересующие вопросы смогут все желающие.

В среду, 14 апреля, в 14.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы пользователей ответит главный внештатный эпидемиолог ведомства Ольга Юдакова. Она расскажет о важности вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы
или в комментариях во время эфира.

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Тульская область

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