Эпидемиолог расскажет тулякам о вакцинации и профилактике заболеваний

В среду, 14 апреля, в 14.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».



На вопросы пользователей ответит главный внештатный эпидемиолог ведомства Ольга Юдакова. Она расскажет о важности вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы

или в комментариях во время эфира.