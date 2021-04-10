Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 10 апреля
Рассказываем, какие события ждут туляков.
В Туле стартовал второй международный фестиваль молодежных театров GingerFest. Он пройдет с 9 по 13 апреля.
В субботу, 10 апреля все мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга на ул. Металлургов, 22:
15.00 — Независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва), драма/вербатим «Фобус» (С. Беккет), 12+
16.30 — Katastrofa clown (Италия), клоун-спектакль Katastrofa show, 0+
19.00 — Театр танца «Элегия» (Ясная Поляна), пластический спектакль «Двое на земле» (В. Полозкова, И. Зиедонис), 12+
Купить билеты на спектакли можно на сайте Myslo.
Полную афишу смотрите здесь.
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