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На кухнях двух тульских школ прокуратура нашла грубые нарушения
Фото из архива Myslo.ru.

На кухнях двух тульских школ прокуратура нашла грубые нарушения

Проверку проводила прокуратура Пролетарского района Тулы.

В ходе проверки выявлено, что в нарушение санитарных норм используемый в пищеблоках двух учреждений кухонный инвентарь не был промаркирован, нарушены правила по отбору и хранению суточных проб пищевой продукции, хранению сыпучих продуктов, а также правила мытья столовой и кухонной посуды.

Пищевая продукция поставляется в образовательные учреждения ООО «МобилСвязь».

По результатам проверки прокурор района внес руководителям образовательных учреждений и коммерческой организации представления. В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент нарушения уже устранены.

Также по постановлению прокурора должностные лица коммерческой организации привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), им назначено наказание в виде штрафа.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:40 +4
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