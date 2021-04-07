«Накажи автохама»: не пропустил и потом развернулся через сплошную

Туляк Анатолий Я. прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего автомобиля. На записи видно, как водитель Renault нарушает ПДД.

«Не пропустил со второстепенной. Стекла тонированные, резкое торможение перед грузовым авто и разворот через сплошную. Снято 6 апреля в 15.30 в Чапаевском проезде», — сообщил автор видео.