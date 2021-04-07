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Пройти диспансеризацию за один день? Легко!
Диспансеризация проводится по предварительной записи с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Пройти диспансеризацию за один день? Легко!

Сейчас проект проходит апробацию в ряде мед­учреждений Тулы. В течение апреля эта возможность появится у всех жителей области.

Поликлиника №3 на ул. Марата, 39 при горбольнице №9 обслуживает более 50 тысяч человек, прикрепленных к медучреждению. Левое крыло здания на первом этаже выделено специально для проведения диспансеризации и вакцинации. Здесь располагаются кабинеты терапевтов, рентген-кабинет, кабинет маммографии, смотровой кабинет и процедурный для взятия анализов. Никаких очередей – прием идет строго по предварительной записи, на каждого пациента отведено около получаса.

Тулячка Татьяна Кузовлева:

Татьяна Кузовлева

– Я пенсионерка, обратилась к хирургу по поводу болей в ноге. Мне порекомендовали пройти полную диспансеризацию, тем более весь прошлый год мы с мужем были в изоляции, не посещали медучреждения. Сегодня надеюсь пройти все необходимые обследования. В поликлинике всё очень удобно организовано.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

Алексей Эрк

– Во время диспансеризации жители проходят необходимые скрининги на выявление злокачественных новообразований, болезней сердца и сосудов, эндокринной системы и органов дыхания. Эти четыре вида заболеваний в 75% случаев становятся причиной смерти. Раннее их выявление позволяет вовремя начать лечение и избежать неблагоприятных последствий заболевания.

Заведующая поликлиникой №3 Елена Рудницких:

Елена Рудницких

– Чтобы прийти на диспансеризацию, надо записаться через портал «Госуслуги» или «Доктор71» на удобное время. Если вы хотите пройти диспансеризацию за один день, лучше приходить утром и натощак, чтобы сдать анализ крови. Кабинет медпрофилактики имеет свои резервы во все диагностические кабинеты – пациент получает на руки «дорожную карту» и может за один визит пройти полное обследование. Все результаты обследования и заключение врача-терапевта мы направляем в личные кабинеты пациентов на сайте «Доктор71».

По результатам диспансеризации каждому пациенту присваивают определенную группу здоровья и дают необходимые рекомендации. Если выявлена какая-то хроническая патология, человека поставят на диспансерный учет. Необходимые дополнительные диагностические процедуры и лечение врач назначает уже в плановом порядке.

– За три месяца 2021 года у нас прошли диспансерные обследования более 3000 человек. И есть случаи выявления онкологии на ранних стадиях! Пациентов вовремя взяли на учет и направили на лечение, – пояснила Елена Рудницких.


Мобильный комплекс для проведения диспансеризации на донском «Биофуде» посетили 140 сотрудников предприятия.

По словам заведующей поликлиникой, на диспансеризацию приходят семьями. Правда, зачастую жена приводит мужа – все-таки наши мужчины не любят ходить к врачу, хотя мужчинам среднего возраста это просто необходимо. Именно в этот период жизни у них начинаются проблемы урологического характера, которые можно и нужно предупредить.

Напомним, что под диспансеризацию в 2021 году попадают люди, рожденные в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 гг., а также все граждане старше 40 лет.

Кабинеты диспансеризации работают с 8.00 до 20.00, в субботу – до 16.00. Для работающих граждан законом предусмотрен оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, а для работающих пенсионеров – два.

Еще одно новшество – вместе с диспансеризацией можно пройти и вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Алексей Дюмин

– Новая система прохождения диспансеризации должна быть доступна жителям всего региона, а не только крупных городов, – уточнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании 5 апреля. Но подчеркнул – в погоне за оперативностью важно не потерять качество предоставляемых услуг.

По поручению Алексея Дюмина в Тульской области организованы выезды передвижных медицинских комплексов для диспансеризации и вакцинации жителей районов. Первыми комплексы посетили предприятия Узловой и Донского.

Например, на узловском «Пластике» диспансеризацию прошли 70 человек, треть из них сделали прививку. Сотрудников предприятия осмотрел областной врач-терапевт, им измерили давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделали антропометрию и общий анализ крови, флюорографию и электрокардио­графию. Женщины от 40 лет и старше сдали мазок на онкоцитологию и прошли маммо­графию. Мужчины старше 40 лет сдали кровь на определение простатспецифического антигена для диагностики рака предстательной железы. А на донском предприятии «Биофуд» диспансеризацию прошли более 140 сотрудников.

До конца года такие выездные бригады посетят все 26 районов области.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:40 +1
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