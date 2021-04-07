Медведей из зоопарка «мытищинского стрелка» перевезут в Тульскую область

Парк птиц и зверей «Епифаново подворье» рядом с деревней Комиссаровкой под Кимовском готов приютить двух медведей из личного зоопарка «мытищинского стрелка» Владимира Барданова. Об этом Myslo сообщил владелец «Епифанова подворья» Сергей Рогожин.

Напомним, 30 марта 61-летний Барданов устроил стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах. Он открыл огонь и пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Мужчина держал оборону до позднего вечера, после чего силовики решились применить гранатомет. Затем мужчина поджег дом и в результате пожара погиб сам.

Барданов держал диких животных во дворе особняка в каменных вольерах с толстыми железными прутьями. К клеткам примыкала небольшая постройка со ставнями под крышей, где хранилось всё необходимое для ухода за зверинцем, который состоял из медведей, крокодилов, енотов и барсука.