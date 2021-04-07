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Чиновник из Тульской области скрыл часть сведений о доходах

Чиновник из Тульской области скрыл часть сведений о доходах

Теперь он привлечен к дисциплинарной ответственности.

В Киреевском районе глава муниципального образования Красноярское Олег Трещилин привлечен к дисциплинарной ответственности за коррупционное нарушение. 
 
В ходе прокурорской проверки установлено, что Трещилин предоставил неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, в которых не указал несколько расчетных счетов, открытых в кредитных организациях.
 
По результатам проверки главе МО внесено представление. 
 
По нашей информации, задекларированный доход Олега Трещилина за 2019 год составил порядка 800 тысяч рублей. У него в собственности два жилых дома, квартира и два легковых автомобиля. 
 
 
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:20 −4
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