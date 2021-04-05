За минувшие выходные в Туле пойман 21 пьяный водитель

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За минувшие выходные на дорогах областного центра в рамках операции «Нетрезвый водитель» был задержан 21 человек. В том числе, пятеро сели за руль, несмотря на лишение права управления, а один водитель управлял автомобилем каршеринга в состоянии наркотического опьянения.

«Возбуждено два уголовных дела за повторное управление в нетрезвом состоянии. Составлены материалы: 15 по ст. 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения, передача управления нетрезвому лицу), четыре материала по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования), пять материалов по ст. 12.7 КоАП РФ (езда без прав) и два по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию)», — сообщили Myslo в ГИБДД УМВД России по городу Туле.