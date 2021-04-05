В Ефремовском районе сотрудники МЧС спасли дрейфующую на льдине собаку

ЧП произошло около деревни Круглики – пес провел в плену целых два дня.

Необычная спасательная операция состоялась в минувшие выходные. В ГУ МЧС России поступило сообщение, что на одном из водоемов около деревни собака уже два дня находится на льдине.



На выручку отправились старший государственный инспектор ГИМС ГПС 2 Виталий Черных, начальник 29 ПСЧ ПСГ города Ефремов Сергей Родионов и водитель ГИМС ГПС 2 Виталий Рожков.

Облачившись в спасательное снаряжение, Виталий Черных вплавь добрался к льдине с животным, при помощи тонкого троса аккуратно отколол от нее кусок и благополучно причалил собаку к берегу.