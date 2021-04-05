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В Ефремовском районе сотрудники МЧС спасли дрейфующую на льдине собаку

В Ефремовском районе сотрудники МЧС спасли дрейфующую на льдине собаку

ЧП произошло около деревни Круглики – пес провел в плену целых два дня.

Необычная спасательная операция состоялась в минувшие выходные. В ГУ МЧС России поступило сообщение, что на одном из водоемов около деревни собака уже два дня находится на льдине. 

На выручку отправились старший государственный инспектор ГИМС ГПС 2 Виталий Черных, начальник 29 ПСЧ ПСГ города Ефремов Сергей Родионов и водитель ГИМС ГПС 2 Виталий Рожков.
 
Облачившись в спасательное снаряжение, Виталий Черных вплавь добрался к льдине с животным, при помощи тонкого троса аккуратно отколол от нее кусок и благополучно причалил собаку к берегу.
 

 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:48 +11
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