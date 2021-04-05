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«Где написано, что тут нельзя стоять?»: в Туле устроили рейд по парковке на газонах

«Где написано, что тут нельзя стоять?»: в Туле устроили рейд по парковке на газонах

Недобросовестным водителям придется выплатить 2000 рублей штрафа.

5 апреля в Туле сотрудники управления по административно-техническому надзору (УАТН) устроили рейд по парковкам на озелененных территориях. Вместе с журналистами инспекторы проверили, как паркуются туляки на улице Фридриха Энгельса. Это, кстати, одно из самых проблемных мест в городе.

По словам сотрудников УАТН, в районе Центрального парка, а также вдоль всей улицы до колледжа им. Даргомыжского автовладельцы паркуют свои авто как попало. Собственно, это и подтвердил рейд. Из-за отсутствия близлежащих парковок водители ставят автомобили вдоль трамвайных путей, а также на тротуаре.

Во время рейда прямо на наших глазах водитель Kia Sorento свернул с проезжей части на тротуар и припарковался под деревьями.

На замечание инспектора УАТН он спросил: «А где написано, что тут нельзя стоять?!»

Несмотря на возмущение, водитель всё же убрал авто. Но штраф успел получить — 2000 рублей.

Городские власти борются с недобросовестными автовладельцами не только штрафами и разъяснительными беседами. На тротуарах устанавливают столбики и бетонные полусферы. Выглядит не эстетично, но работает.

Возле Центрального парка шары установили прошлой осенью. Зимой из-за механической уборки тротуара их пришлось передвинуть, и на место шары пока не вернули. Водители пользуются этой ситуацией и всё равно подъезжают к озелененной территории. В том числе и по трамвайным путям.

Начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев рассказал, что ежедневно инспекторы УАТН выявляют минимум 30 нарушений. Сотрудники фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола.

Неравнодушные жители могут обратиться с жалобой на парковщиков в УАТН по телефону 56-01-28.

– Обратите внимание, что правонарушение выявляется сотрудниками УАТН, которые являются должностными лицами. Чтобы ускорить эту процедуру, можно обратиться в органы полиции, которые зафиксируют нарушения и передадут материалы проверки в УАТН.

Согласно Правилам благоустройства территории МО город Тула, озелененная территория — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения.

– Жители думают, что если трава есть, парковаться нельзя. Если же ее вытоптали, то можно. Нет! Даже если там когда-то была растительность, парковаться на этом месте — нарушение, — отметил Василий Ростовцев.

Одна из самых частых «отмазок» водителей, которые паркуются в неположенном месте, — отсутствие близлежащей парковки.

– Всегда можно найти место для парковки, например, пройти 300-400 метров. Разве это проблема? Но у нас граждане считают, если купил машину, нужно подъезжать как можно ближе, — заявил начальник УАТН.

Справедливости ради отметим, что в городе действительно слишком большое количество машин, а парковок в Туле явно не хватает. 

Галерея
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 1
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 2
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 3
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 4
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 5
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 6
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 7
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 8
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 9
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 10
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 11
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 12
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 13
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 14
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 15
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 16
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 17
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 18
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 19
Рейд по парковкам на газонах, Фото: 20
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Рейд по парковкам на газонах, Фото: 24
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Рейд по парковкам на газонах, Фото: 32
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:20 +12
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