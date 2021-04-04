Ночная погоня в Тульской области: пьяный водитель «девятки» протащил гаишника по дороге

Ночью 3 апреля в поселке Ревякино Ясногорского района сотрудники ГИБДД устроили погоню за неадекватным водителем ВАЗ-2109. Такое решение инспекторы приняли после того, как мужчина за рулем «девятки» врезался в их авто и попытался скрыться с места происшествия.

Машину удалось остановить на перекрестке улиц Советской и Привокзальной. Сотрудник полиции через открытое боковое стекло попытался дотянуться до замка зажигания и заглушить автомобиль, но водитель снова начал движение. Требование об остановке транспортного средства он проигнорировал, увеличив при этом скорость.

Мужчина видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля и волоком протащил его около 10 метров по дороге.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку. Уже допрошены очевидцы происшествия.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего с целью установления характера и локализации телесных повреждений, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что 32-летний нарушитель был ранее лишен водительских прав. Кроме того, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На мужчину составили два протокола — по ст. 12.14 и ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.