новости
новости
Регистрация
В Тульской области волонтеры нашли заблудившуюся 91-летнюю бабушку
Фото поискового отряда "Лиза Алерт".

В Тульской области волонтеры нашли заблудившуюся 91-летнюю бабушку

Один из участников спасательной операции рассказал подробности.

2 апреля в селе Пушкино Алексинского района пропала 91-летняя женщина. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Благодаря неравнодушным людям бабушку удалось оперативно найти.

- Поиск человека с нарушениями памяти всегда непростая задача, а к ней в этот раз добавлялись погода и почтенный возраст. Собираться и думать надо было быстро. Большая группа поисковиков «Лиза Алерт» Тульской области, несмотря на вечер пятницы и желание отдохнуть, стартовала быстрее меня и первые задачи я давал, периодически останавливаясь на обочине. Погода из приличного плюса днем к вечеру ушла в минус, и дорога превратилась в каток с Ямами — именно с заглавной буквы, которая взяла свою весеннюю дань с одной из машин наших ребят и девчат в виде покрышки с диском, — рассказывает Павел, координатор поисков.

Поисковики разбились на группы и искали бабушку согласно разработанному плану.

- К рассвету мы заглянули во все доступные нам углы, куда могли зайти, не нарушая границы собственности. Пока пусто. Но отрицательный результат тоже дает знания. Мы с родственниками пропавшей бабушки, отпустив на работу закончивших ночной рейд по ручьям, пустырям и бурелому поисковиков, отправляемся на подомовой обход в поисках свидетельств и информации. А главное, просим владельцев фазенд внимательно осмотреть свои владения, — говорит волонтер.

Решение оказалось правильным. На территории первого же дома возле хранилища сена волонтеры нашли пропавшую женщину.

- Бабуля оказалась стойкой: несмотря на проведенную на улице холодную апрельскую ночь, держалась бодрячком, и признаков критических состояний не проявляла. Что и подтвердила вызванная для осмотра бригада скорой помощи.

Всего в поиске приняло участие 23 поисковика отряда «Лизы Алерт», три родственника пропавшей, сотрудники МЧС и полиции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:55 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
пропала женщинапоиски пропавшейпоисковый отряд Лиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночная погоня в Тульской области: пьяный водитель «девятки» протащил гаишника по дороге
Ночная погоня в Тульской области: пьяный водитель «девятки» протащил гаишника по дороге
В аварии под Богородицком пострадали четыре человека
В аварии под Богородицком пострадали четыре человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.