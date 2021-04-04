В Тульской области волонтеры нашли заблудившуюся 91-летнюю бабушку

Фото поискового отряда "Лиза Алерт".

2 апреля в селе Пушкино Алексинского района пропала 91-летняя женщина. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Благодаря неравнодушным людям бабушку удалось оперативно найти.

- Поиск человека с нарушениями памяти всегда непростая задача, а к ней в этот раз добавлялись погода и почтенный возраст. Собираться и думать надо было быстро. Большая группа поисковиков «Лиза Алерт» Тульской области, несмотря на вечер пятницы и желание отдохнуть, стартовала быстрее меня и первые задачи я давал, периодически останавливаясь на обочине. Погода из приличного плюса днем к вечеру ушла в минус, и дорога превратилась в каток с Ямами — именно с заглавной буквы, которая взяла свою весеннюю дань с одной из машин наших ребят и девчат в виде покрышки с диском, — рассказывает Павел, координатор поисков.

Поисковики разбились на группы и искали бабушку согласно разработанному плану.

- К рассвету мы заглянули во все доступные нам углы, куда могли зайти, не нарушая границы собственности. Пока пусто. Но отрицательный результат тоже дает знания. Мы с родственниками пропавшей бабушки, отпустив на работу закончивших ночной рейд по ручьям, пустырям и бурелому поисковиков, отправляемся на подомовой обход в поисках свидетельств и информации. А главное, просим владельцев фазенд внимательно осмотреть свои владения, — говорит волонтер.

Решение оказалось правильным. На территории первого же дома возле хранилища сена волонтеры нашли пропавшую женщину.

- Бабуля оказалась стойкой: несмотря на проведенную на улице холодную апрельскую ночь, держалась бодрячком, и признаков критических состояний не проявляла. Что и подтвердила вызванная для осмотра бригада скорой помощи.

Всего в поиске приняло участие 23 поисковика отряда «Лизы Алерт», три родственника пропавшей, сотрудники МЧС и полиции.