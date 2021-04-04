В аварии под Богородицком пострадали четыре человека

Фото из архива Myslo.

Audi пролетел на красный сигнал светофора и врезался в Great Wall Hover.

Накануне на 238-м км автодороги М4 «Дон» в Богородицком районе водитель автомобиля Audi 100, по предварительной информации, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Great Wall Hover.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.