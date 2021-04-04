Фото из архива Myslo.
В аварии под Богородицком пострадали четыре человека
Audi пролетел на красный сигнал светофора и врезался в Great Wall Hover.
Накануне на 238-м км автодороги М4 «Дон» в Богородицком районе водитель автомобиля Audi 100, по предварительной информации, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Great Wall Hover.
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
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