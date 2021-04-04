«Накажи автохама»: а тротуар точно для пешеходов?
Публикуем материалы, которые прислали наши читатели.
Судя по жалобам читателей Myslo, одно из самых популярных нарушений в Туле - парковка не по правилам.
- Я не раз обращалась в ГИБДД, но результата нет. В нашем доме инвалиды 1 и 2 группы, на Бондаренко, 31 живет инвалид-колясочник. И тротуар нужен для проезда на коляске, и как пешеходная зона. Также там дорожка к остановке, - написала нам Ольга.
А этот читатель захотел остаться анонимным:
- Данное действие происходит на тротуаре возле цирка 3 апреля в 19.20. И таких машин не одна, а около 10. Все спешили выехать с парковки. Качество видео, конечно, не самое замечательное, но за пешеходов очень обидно. Тротуар для пешеходов!
Нарушение правил парковки заметила еще одна тулячка на ул. Строителей:
- Нехороший человек систематически портит новенький газон в новеньком ЖК Вертикаль. Фото сделано по адресу: Строителей,6, - написала Юлия.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.