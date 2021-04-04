«Накажи автохама»: а тротуар точно для пешеходов?

Судя по жалобам читателей Myslo, одно из самых популярных нарушений в Туле - парковка не по правилам.

- Я не раз обращалась в ГИБДД, но результата нет. В нашем доме инвалиды 1 и 2 группы, на Бондаренко, 31 живет инвалид-колясочник. И тротуар нужен для проезда на коляске, и как пешеходная зона. Также там дорожка к остановке, - написала нам Ольга.

А этот читатель захотел остаться анонимным:

- Данное действие происходит на тротуаре возле цирка 3 апреля в 19.20. И таких машин не одна, а около 10. Все спешили выехать с парковки. Качество видео, конечно, не самое замечательное, но за пешеходов очень обидно. Тротуар для пешеходов!

Нарушение правил парковки заметила еще одна тулячка на ул. Строителей:

- Нехороший человек систематически портит новенький газон в новеньком ЖК Вертикаль. Фото сделано по адресу: Строителей,6, - написала Юлия.

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