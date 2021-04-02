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В апреле адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

В апреле адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

Требуется предварительная запись. Консультации проводятся по телефону приёмной правительства Тульской области.

Опубликован график предоставления тульским региональным отделением «Ассоциация юристов России» консультаций населению в апреле текущего года. Они будут проводиться в дистанционном режиме (по телефону).

На вопросы жителей региона будут отвечать представители Тульской областной адвокатской палаты. Консультации состоятся 6, 13, 20 и 27 апреля, с 15.00 до 18.00.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.

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вчера, в 21:17 +1
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