В апреле адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

Опубликован график предоставления тульским региональным отделением «Ассоциация юристов России» консультаций населению в апреле текущего года. Они будут проводиться в дистанционном режиме (по телефону).

На вопросы жителей региона будут отвечать представители Тульской областной адвокатской палаты. Консультации состоятся 6, 13, 20 и 27 апреля, с 15.00 до 18.00.