новости
новости
Регистрация
Туляки могут получить онлайн-консультации специалистов ведущих медцентров России

Туляки могут получить онлайн-консультации специалистов ведущих медцентров России

Консультации ведущих врачей можно получить совершенно бесплатно.

Онлайн-консультации тулякам окажут специалисты ведущих федеральных центров России ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздрава России.

 

Заболевания, по которым происходит отбор пациентов, для получения онлайн-консультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева»: врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная.

Необходимая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис:

• медицинские выписки из истории болезни (из стационаров),

• ЭКГ,

• ЭХО КГ,

• при наличии, результаты КТ, МРТ.

 

Заболевания, по которым происходит отбор пациентов для получения онлайн-консультации в ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинаталогии имени В. И. Кулакова»: врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Необходимая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис:

• медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной,

• УЗИ органов малого таза,

• УЗИ плода,

• при наличии результаты КТ, МРТ.

По итогам консультаций вы получите официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо:

  • зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья»;
  • вложить необходимые медицинские документы (выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);
  • записаться на первичную или отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации;
  • ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Требования к техническому оснащению: наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:20 0
Другие статьи по темам
Событие
онлайн консультацииздоровьеведущие специалистымедикиврачи
Место
НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени БакулеваНМИЦ акушерствагинекологии и перинатологии имени Кулакова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В нескольких тульских колониях возобновили краткосрочные свидания
В нескольких тульских колониях возобновили краткосрочные свидания
В Туле ОАО «ТНИТИ» заплатит штраф за загрязненный пруд
В Туле ОАО «ТНИТИ» заплатит штраф за загрязненный пруд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.