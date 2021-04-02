Туляки могут получить онлайн-консультации специалистов ведущих медцентров России

Онлайн-консультации тулякам окажут специалисты ведущих федеральных центров России ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздрава России.

Заболевания, по которым происходит отбор пациентов, для получения онлайн-консультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева»: врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная.

Необходимая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис:

• медицинские выписки из истории болезни (из стационаров),

• ЭКГ,

• ЭХО КГ,

• при наличии, результаты КТ, МРТ.

Заболевания, по которым происходит отбор пациентов для получения онлайн-консультации в ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинаталогии имени В. И. Кулакова»: врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Необходимая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис:

• медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной,

• УЗИ органов малого таза,

• УЗИ плода,

• при наличии результаты КТ, МРТ.

По итогам консультаций вы получите официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо:

зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья»;

вложить необходимые медицинские документы (выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);

записаться на первичную или отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации;

ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Требования к техническому оснащению: наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).