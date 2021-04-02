Как в Новомосковске благоустроят Центральную площадь

На это выделено из регионального бюджета 80 млн рублей.

В Новомосковске благоустраивают главную площадь города. На реализацию проекта из бюджета Тульской области выделили 80 млн рублей.

Работы разделены на три этапа: ремонт зоны отдыха с установкой современной детской площадки, мощение центральной части, а также ремонт стилобата и возведение на нем кафе.

Сейчас демонтируют старое асфальтовое покрытие и фонтан. В зоне фонтана появится детский сквер с ротондой в форме шестигранника, тематическая детская площадка «Химия», песочница и зона тихого отдыха.

Украшением площади станет светодинамический пешеходный фонтан.

Работы планируют завершить до конца года.