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Как в Новомосковске благоустроят Центральную площадь

Как в Новомосковске благоустроят Центральную площадь

На это выделено из регионального бюджета 80 млн рублей.

В Новомосковске благоустраивают главную площадь города. На реализацию проекта из бюджета Тульской области выделили 80 млн рублей.
 
Работы разделены на три этапа: ремонт зоны отдыха с установкой современной детской площадки, мощение центральной части, а также ремонт стилобата и возведение на нем кафе.
 
Сейчас демонтируют старое асфальтовое покрытие и фонтан. В зоне фонтана появится детский сквер с ротондой в форме шестигранника, тематическая детская площадка «Химия», песочница и зона тихого отдыха.
 
 
Украшением площади станет светодинамический пешеходный фонтан.
 
Работы планируют завершить до конца года.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:23 +1
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