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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Краснодар»

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Краснодар»

Игра пройдет в Туле на Центральном стадионе.

Стартовала продажа онлайн-билетов на матч 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар». Игра состоится в Туле 11 апреля в 14.00. Билеты можно приобрести на клубном сайте. С 8 апреля с 13.00 до 19.00 их можно будет купить в кассах Центрального стадиона.

Напомним, на трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках во время всего матча. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.

Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру. Туляков просят прийти на стадион заранее.

 

Пресс-служба тульского клуба уточняет, что теперь при покупке онлайн-билетов на домашние матчи «Арсенала» можно воспользоваться новым сервисом РПЛ — Премьер Pass. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. Электронный билет будет оформлен с привязкой к созданной вами учетной записи в системе РПЛ. Регистрация в программе позволит получить новые преимущества:

  • приоритетный проход на стадион через отдельные турникеты Премьер Pass;
  • удобное использование электронного билета в мобильном приложении;
  • уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп через приложение;
  • скидка на приобретение билета в 10%.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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