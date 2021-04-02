Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Краснодар»

Стартовала продажа онлайн-билетов на матч 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар». Игра состоится в Туле 11 апреля в 14.00. Билеты можно приобрести на клубном сайте. С 8 апреля с 13.00 до 19.00 их можно будет купить в кассах Центрального стадиона.

Напомним, на трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках во время всего матча. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.

Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру. Туляков просят прийти на стадион заранее.

Пресс-служба тульского клуба уточняет, что теперь при покупке онлайн-билетов на домашние матчи «Арсенала» можно воспользоваться новым сервисом РПЛ — Премьер Pass. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и email. Электронный билет будет оформлен с привязкой к созданной вами учетной записи в системе РПЛ. Регистрация в программе позволит получить новые преимущества: