Военный комиссар Тульской области рассказал об особенностях весеннего призыва-2021

Отслужить в армии — долг каждого мужчины. В этом уверено большинство призывников, которые в первый день призывной кампании пришли по повестке в военкомат на медкомиссию.

В числе них 20-летний Роман Володин — студент колледжа культуры и искусств. В этом году парень заканчивает обучение и планирует отправиться служить.

Роман Володин – Мне кажется, что служба в армии — это прекрасная школа, которую должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Я в этом году получаю диплом хореографа и хотел бы проходить службу в военном ансамбле.

18-летний Иван Костырин готов пойти в любые войска, но из предпочтений называет Силы специальных операций.

Иван Костырин – В ССО сложно попасть, но служить там почетно. В целом же уверен, что отслужить в армии нужно обязательно. Служба дисциплинирует, да и в целом меняет людей, даже самых ленивых. Это очень хороший опыт, и просто иметь военный билет — престижно. Среди моих друзей взгляды на службу в армии расходятся, некоторые говорят, что из-за армии они потеряют целый год жизни. Но я не согласен. Считаю, что за этот год получу бесценный опыт, который мне пригодится.

Военный комиссар городского округа Тула Павел Драчевский напомнил, что наличие военного билета позволяет уже после окончания службы помочь молодым людям в трудоустройстве на работу и построении карьеры:

Павел Драчевский – Не пройдя военную службу без оснований, молодой человек рискует поставить крест на своей дальнейшей карьере: вместо красного военного билета он получит зелёную справку формата А4. Справка эта говорит о том, что человек не выполнил свой гражданский долг и требование Конституции РФ. Срок службы небольшой, есть возможность вместо срочной службы по призыву пройти двухлетнюю службу по контракту. Что же касается моего личного мнения, то каждый мужчина должен стать настоящим защитником своей Родины. Армия позволяет понять, чего ты стоишь как мужчина.

Куда отправятся служить призывники

Призывная кампания продлится до 15 июля. За весенний призыв этой весной из Тульской области должны отправиться на срочную службу в вооруженные силы РФ порядка 1600 человек.

Во всех муниципальных образованиях начали работать призывные комиссии. В неё входит медкомиссия, который должна оценить состояние здоровья молодых людей и дать заключение об их годности к военной службе. При её прохождении призывники могут высказать предпочтения по роду войск, в которых хотели бы проходить службу.

Это будет учтено при вынесении решения об определении места прохождения службы. Однако в первую очередь оно будет определяться из имеющегося задания на призывную кампанию.

Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов уточнил, что подавляющее большинство призывников будут проходить службу в Западном военном округе.

Александр Сафронов – Наибольшее количество призывников будет направлено в сухопутные, военно-космические и воздушно-десантные войска. За весенний призыв планируется направить на службу порядка 300 человек, имеющих военно-учетные специальности. Это водители категории С и Е и 12 специалистов компрессорных установок. Данные призывники проходят подготовку в образовательных организациях ДОСААФ и профессиональных учебных заведениях. 40 талантливых ребят с высшим образованием предварительно отобраны для зачисления в научно-производственной роты и научной роты Технополиса «ЭРА». 20 из них отправятся в научно-производственную роту при КБП и НПО «Сплав», остальные отправятся в Технополис «Эра». Кандидатуры для Технополиса уже утверждены. Что касается альтернативной службы, то её выбрали 9 туляков. Они буду направлены на службу в госпитали, храмы и др.

Тестирование на ковид и прививки

Как и в прошлом году, в весеннюю призывную кампанию-2021 на призывных пунктах продолжится тестирование будущих новобранцев на коронавирус. Для этого на каждом пункте будет работать передвижная лаборатория.

Если молодые люди планируют сделать прививку по месту жительства, то желательно пройти оба этапа вакцинации до времени отправки в армию.

Также военный комиссар добавил, что к работе с призывниками будут привлекаться сотрудники, прошедшие вакцинацию, либо имеющие антитела к коронавирусу. Санитарную обработку областного сборного пункта проведет подразделение РХБЗ 106-й воздушно-десантной дивизии.

Призывников, наряду с вещевым довольствием, будут обеспечивать средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты.

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