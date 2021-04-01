Сайт госуслуг работает со сбоями из-за массовой регистрации первоклассников
Информацию о сбое в работе портала прокомментировали в региональном правительстве.
На сайте госуслуг произошел сбой из-за массовой регистрации первоклассников по всей стране. Проблемы в работе сервера нам прокомментировали в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:
– Во всех регионах России наблюдаются сбои при авторизации на сайте госуслуг. Причина – большой поток пользователей. Министерство цифрового развития РФ ведет работы по устранению проблемы.
Напомним, 1 апреля в Тульской области стартовала приемная кампания по зачислению детей в первый класс на 2021/2022 учебный год. Заявления принимаются через региональный портал «Госуслуги71». Также получить услугу можно во всех отделениях МФЦ.
Другие статьи по темам