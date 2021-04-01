Проект «Языковая среда»: появилось расписание занятий на апрель

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Молодежный тренинговый центр «Локация» — структурное подразделение молодежного центра «Родина» — приглашает на занятия по английскому, немецкому и испанскому языкам. Занятия бесплатные, по окончании проекта выдается сертификат участия.