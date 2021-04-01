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В Туле водитель заехал к знакомой, чтобы оставить у нее ворованный груз
Изображение Jens P. Raak с сайта Pixabay.

В Туле водитель заехал к знакомой, чтобы оставить у нее ворованный груз

Мужчину задержали с поличным.

В Ленинском районе Тулы полицейские и служба безопасности сети супермаркетов пресекли кражу груза для сетевых супермаркетов. По полученным сведениям, водитель организации, которая занимается доставкой крупных партий товаров, собирался по пути в точку назначения заехать к своей знакомой. Там он планировал сгрузить часть товара, а его недостачу свалить на грузчиков.
 
«При проведении мероприятий со службой безопасности организации вся полученная информация подтвердилась. 60-летний водитель задержан. Также для разбирательства в отдел полиции была доставлена его 25-летняя знакомая. Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия и деталей противоправной деятельности мужчины и его знакомой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:29 +2
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