В Туле водитель заехал к знакомой, чтобы оставить у нее ворованный груз

Изображение Jens P. Raak с сайта Pixabay.

В Ленинском районе Тулы полицейские и служба безопасности сети супермаркетов пресекли кражу груза для сетевых супермаркетов. По полученным сведениям, водитель организации, которая занимается доставкой крупных партий товаров, собирался по пути в точку назначения заехать к своей знакомой. Там он планировал сгрузить часть товара, а его недостачу свалить на грузчиков.

«При проведении мероприятий со службой безопасности организации вся полученная информация подтвердилась. 60-летний водитель задержан. Также для разбирательства в отдел полиции была доставлена его 25-летняя знакомая. Полицейские продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия и деталей противоправной деятельности мужчины и его знакомой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.