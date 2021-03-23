«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?

Читатели прислали в редакцию фото с автомобилями, водители которых, по их мнению, нарушают правила дорожного движения. Оба случая объединяет то, что машины служебные.

«Шел на работу 12 марта, в 10:00. Около политеха, где "Мои документы", стояли. На просьбу убрать авто — ноль эмоций. Опубликуйте, пожалуйста», — сообщил читатель.

Как пояснили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в данном случае нарушения нет, так как применяется пункт 9.9 ПДД РФ («Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения»).

А на этих снимках запечатлен автомобиль Ространснадзора. По словам автора, фото сделаны 21 марта, в 16:46.

«Вот так паркуются блюстители закона. Революции, 20, второй подъезд. Наверное, по служебной необходимости. Пройти невозможно. Госномер В077ТС 799RUS», — сообщил читатель.

По нашей информации, водитель этого авто уже понес наказание за допущенное им нарушение.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.