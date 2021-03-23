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«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?

«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Читатели прислали в редакцию фото с автомобилями, водители которых, по их мнению, нарушают правила дорожного движения. Оба случая объединяет то, что машины служебные.
 
 
«Шел на работу 12 марта, в 10:00. Около политеха, где "Мои документы", стояли. На просьбу убрать авто — ноль эмоций. Опубликуйте, пожалуйста», — сообщил читатель.
 
 
Как пояснили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в данном случае нарушения нет, так как применяется пункт 9.9 ПДД РФ («Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения»).
 
А на этих снимках запечатлен автомобиль Ространснадзора. По словам автора, фото сделаны 21 марта, в 16:46.
 
 
«Вот так паркуются блюстители закона. Революции, 20, второй подъезд. Наверное, по служебной необходимости. Пройти невозможно. Госномер В077ТС 799RUS», — сообщил читатель.
 
 
По нашей информации, водитель этого авто уже понес наказание за допущенное им нарушение.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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