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Где в Туле не будет света 30 марта

Где в Туле не будет света 30 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают об отключениях электричества.

Плановые работы пройдут с 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 12-б, 76, 12-в,
  • пр-д Московский, 1-10,
  • ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
  • ул. Орловская, 9,
  • ул. Серебровская, 36,
  • ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.), 109, 90,
  • Новомосковское шоссе, 36-38, 56-58,
  • ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 1, 2, 4,
  • ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
  • ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • п. Михалково: пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а, 14-а, 22-а, 153-19 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 101-а, 148-а, 81-115 (нечётн.), 99-а, 154-а, 91-а, 115-а,
  • ул. Косогорская,
  • 1-5-й Михалковские проезды,
  • ул. Воронежская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Саратовская,
  • ул. Российская, 1, 2, 3,
  • ул. Волжская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Невская,
  • ул. Самарская,
  • ул. Окская,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Смоленская,
  • ул. Донская,
  • пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49,
  • 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 45-61, 47-а-56-а,
  • ул. Капитана Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
  • ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • 24-й пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.).
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