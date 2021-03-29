Где в Туле не будет света 30 марта
«Тулгорэлектросети» предупреждают об отключениях электричества.
Плановые работы пройдут с 9.00 до 16.00 по следующим адресам:
- ул. Лейтейзена, 12-б, 76, 12-в,
- пр-д Московский, 1-10,
- ул. Зои Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
- ул. Орловская, 9,
- ул. Серебровская, 36,
- ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.), 109, 90,
- Новомосковское шоссе, 36-38, 56-58,
- ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а,
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 1, 2, 4,
- ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
- ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59,
- п. Михалково: пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а, 14-а, 22-а, 153-19 (нечётн.),
- ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 101-а, 148-а, 81-115 (нечётн.), 99-а, 154-а, 91-а, 115-а,
- ул. Косогорская,
- 1-5-й Михалковские проезды,
- ул. Воронежская,
- ул. Тверская,
- ул. Саратовская,
- ул. Российская, 1, 2, 3,
- ул. Волжская,
- ул. Михалковская,
- ул. Невская,
- ул. Самарская,
- ул. Окская,
- ул. Балтийская,
- ул. Смоленская,
- ул. Донская,
- пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49,
- 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
- 12-й пр-д, 45-61, 47-а-56-а,
- ул. Капитана Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- 24-й пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.).
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