Что творится в школьных столовых: тульский Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения
Региональное управление ведомства проверило организацию питания в 347 общеобразовательных учреждениях.
Специалисты взяли более 2500 проб готовых блюд и пищевых продуктов и провели детальный анализ по всем параметрам – от веса и калорийности до химического состава. Повышенное внимание уделялось также санитарному состоянию кухонного оборудования и соблюдению персоналом правил гигиены.
В 2020-2021 учебном году по выявленным нарушениям в организации питания в школах Тульской области было возбуждено 348 административных дел.
Самые распространенные нарушения – несоблюдение правил личной гигиены, нарушения маркировки разделочного инвентаря, нарушения при отборе и хранении суточной пробы, ненадлежащее ведение документации пищеблока, нарушения правил мытья кухонной и столовой посуды.
Если у вас есть вопросы по организации питания в образовательных учреждениях, их можно адресовать в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы по телефонам:
- Областное Управление Роспотребнадзора: 37-39-71, 37-39-01,
- Алексинский территориальный отдел: 8(48753)4-09-09,
- Ефремовский территориальный отдел: 8(48741)6-31-81,
- Новомосковский территориальный отдел: 8(48762)6-10-28,
- Щекинский территориальный отдел: 8(48751)5-23-83.