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Что творится в школьных столовых: тульский Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения
Фото: smartik.ru

Что творится в школьных столовых: тульский Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения

Региональное управление ведомства проверило организацию питания в 347 общеобразовательных учреждениях.

Специалисты взяли более 2500 проб готовых блюд и пищевых продуктов и провели детальный анализ по всем параметрам – от веса и калорийности до химического состава. Повышенное внимание уделялось также санитарному состоянию кухонного оборудования и соблюдению персоналом правил гигиены.

В 2020-2021 учебном году по выявленным нарушениям в организации питания в школах Тульской области было возбуждено 348 административных дел.

Самые распространенные нарушения – несоблюдение правил личной гигиены, нарушения маркировки разделочного инвентаря, нарушения при отборе и хранении суточной пробы, ненадлежащее ведение документации пищеблока, нарушения правил мытья кухонной и столовой посуды.

Если у вас есть вопросы по организации питания в образовательных учреждениях, их можно адресовать в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы по телефонам:

  • Областное Управление Роспотребнадзора: 37-39-71, 37-39-01,
  • Алексинский территориальный отдел: 8(48753)4-09-09,
  • Ефремовский территориальный отдел: 8(48741)6-31-81,
  • Новомосковский территориальный отдел: 8(48762)6-10-28,
  • Щекинский территориальный отдел: 8(48751)5-23-83.
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