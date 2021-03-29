Что творится в школьных столовых: тульский Роспотребнадзор назвал самые частые нарушения

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Специалисты взяли более 2500 проб готовых блюд и пищевых продуктов и провели детальный анализ по всем параметрам – от веса и калорийности до химического состава. Повышенное внимание уделялось также санитарному состоянию кухонного оборудования и соблюдению персоналом правил гигиены.

В 2020-2021 учебном году по выявленным нарушениям в организации питания в школах Тульской области было возбуждено 348 административных дел.

Самые распространенные нарушения – несоблюдение правил личной гигиены, нарушения маркировки разделочного инвентаря, нарушения при отборе и хранении суточной пробы, ненадлежащее ведение документации пищеблока, нарушения правил мытья кухонной и столовой посуды.

Если у вас есть вопросы по организации питания в образовательных учреждениях, их можно адресовать в Управление Роспотребнадзора по Тульской области или его территориальные отделы по телефонам: