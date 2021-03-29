«Новую Тулу» и улицу Макаренко свяжут мост и магистраль

Напомним, что проект «Новая Тула» близ деревни Новая Китаевка по Калужскому шоссе начинал скандально известный застройщик СУ-155. История оказалась трагической — застройщик обанкротился, а два первых дома оказались брошены.

Благодаря личной включенности губернатора Тульской области Алексея Дюмина и его договоренности с банком «Российский капитал» дома достроили, дольщики получили свои квартиры. Позже был еще один застройщик, но и у него дела не пошли.

29 марта на градсовете обсудили заявку третьего застройщика проекта – компании «3С», предлагающего корректировку проекта. Под проект планируется 94 га земли для возведения многоквартирных домов повышенной этажности (зона Ж5). Район рассчитан на 25 тысяч жителей, это около 770 тыс кв метров жилья. Проект планируется реализовывать в течение 10 лет.

Для обеспечения транспортной доступности запланированы два выезда на Калужское шоссе и один на 5-й Лихвинский проезд. Предусматривается строительство магистральной улицы с эстакадно-мостовым сооружением от ул. Макаренко, через железную дорогу с примыканием до улицы 5-й Лихвинский проезд и реконструкция Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М2 Крым.

– В 2021 году власти города приступят к проектированию транспортных магистралей, – об этом заявил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Застройщик заявил, что построит две школы, каждая на 1114 мест, и четыре детсада по типовым проектам Минстроя РФ. Помимо этого в «Новой Туле» появится поликлиника и опорный пункт полиции.