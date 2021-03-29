Туроператоры региона предоставят скидки тулякам, привитым от коронавируса

Губернатор Алексей Дюмин поднял вопрос о предоставлении скидок для жителей региона, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Порядка половины туристических операторов, работающих в области, приняли решение о предоставлении скидок на путешествия по России.

Эта инициатива послужит стимулированию внутреннего туризма, а также позволит поощрить туляков, которые сознательно относятся к своему здоровью.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов подчеркнул, что усилено взаимодействие с работодателями региона по вакцинации трудовых коллективов. Она проводится как в здравпунктах предприятий, так и в учреждениях здравоохранения области. На данный момент на предприятиях привито более 4 тысяч сотрудников.

Промышленники региона вводят дополнительные меры для привлечения сотрудников к вакцинации. В частности, в АО «КБП» день вакцинации объявили нерабочим с сохранением заработной платы. В АО «НАК "Азот"» транслируют на экранах видеоролики о пользе вакцинации. Региональный Минпромторг прорабатывает рекомендации работодателям по распространению этих практик.

Напомним, на минувшей неделе по инициативе Алексея Дюмина жители региона, прошедшие вакцинацию, получили возможность бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия в рамках акции «Без дистанции». Зарегистрироваться и получить билет можно здесь: https://bezdistancii.tularegion.ru/.