Африканская чума не пройдет: тульские власти запретили стихийную торговлю мясом

Запрет на реализацию продукции животного происхождения в местах неустановленной торговли и усиление контроля за ввозом животных на территорию области обезопасят население.

На внеочередном заседании специальной противоэпизоотической комиссии Тульской области, проведенном в связи со сложной эпизоотической обстановкой по АЧС, были приняты решения, которые позволят предотвратить эпидемию африканской чумы в регионе. Среди наиболее важных принятых мер — запрет на стихийную торговлю мясом и мясной продукцией, а также буферизация свиноводческих хозяйств с III и IV компартментом защиты.

Власти Тульской области сработали на опережение, ведь эпидемия АЧС уже вплотную приблизилась к границам региона: вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Ферзиковском районе Калужской области. Согласно решению комиссии главам администраций муниципальных образований Тульской области совместно с органами МВД России по Тульской области было поручено «усилить работу по выявлению и недопущению реализации продукции животного происхождения в местах неустановленной торговли».

– Зимой на территории области были замечены автолавки, которые торговали свининой, привезенной из зараженных регионов, что могло привести к вспышке АЧС и у нас. Мы благодарны, что региональные власти так оперативно отреагировали и позаботились о защите населения, — говорит генеральный директор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская.

С 1 марта 2021 года вступил в силу приказ Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС».

По новым правилам свиней нужно содержать в специализированных помещениях, без выпаса и возможности доступа к животным других видов. Кроме того, учтен и принцип регионализации: не допускается вывоз продукции свиноводства, не подвергнутой получасовой термической обработке при температуре 70 ºС, за пределы региона, признанного неблагополучным по АЧС. Согласно решению комиссии будет усилен контроль за хозяйствами, занимающимися разведением свиней, а те из них, которые не могут обеспечить выполнение новых правил, будут переведены на альтернативный вид животноводства.

– В такой сложной эпидемиологической обстановке мы приветствуем решение региональных властей о буферизации свиноводческих хозяйств с высоким уровнем защиты от эпизоотии. Если предприятие не принимает упреждающие меры, то, соответственно, представляет угрозу для населения и всей свиноводческой индустрии области, — говорит Кристина Романовская.

Она напомнила, что в 2014 году во время эпидемии африканской чумы в Тульской области было уничтожено 70 % поголовья свиней. Именно после этого в ПХ «Лазаревское» были внедрены беспрецедентные для региона меры эпидемиологической безопасности, и в 2017 году племенное хозяйство получило заключение о высшем, IV уровне компартмента. В создание системы защиты ПХ «Лазаревское» инвестировало 77 млн руб.