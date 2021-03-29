Почему закрыли тульский ДКЖ?

Myslo запросил комментарий по этому поводу у министерства молодежной политики Тульской области. Нам рассказали, что здание областного центра молодежи (бывший ДК Железнодорожников) закрывают на капитальный ремонт.

На это время все сотрудники учреждения продолжат работу в прежнем режиме в других местах. Так, административный персонал, отдел стратегических инициатив, медиа-центр отправится на ул. Комсомольскую, 20, ресурсный центр по развитию добровольчества — на ул. Болдина, 147-а.

После ремонта в здании ДКЖ появятся зона коворкинга, залы для конференций, презентаций и лекций, современные спортивные и танцевальные классы. Будет обновлена сцена, зрительный зал на 700 мест, ресурсный центр по развитию добровольчества, творческие мастерские и кафе.

Во дворе центра установят летнюю эстраду для концертов и кинопоказов. Также планируется создать на территории музей бывшего ДК железнодорожников . В одном из помещений появится арт-резиденция молодежного форума «Таврида».