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Почему закрыли тульский ДКЖ?

Почему закрыли тульский ДКЖ?

С таким вопросом в редакцию Myslo обратились читатели.

Myslo запросил комментарий по этому поводу у министерства молодежной политики Тульской области. Нам рассказали, что здание областного центра молодежи (бывший ДК Железнодорожников) закрывают на капитальный ремонт.
 
На это время все сотрудники учреждения продолжат работу в прежнем режиме в других местах. Так, административный персонал, отдел стратегических инициатив, медиа-центр отправится на ул. Комсомольскую, 20, ресурсный центр по развитию добровольчества — на ул. Болдина, 147-а.
 
После ремонта в здании ДКЖ появятся зона коворкинга, залы для конференций, презентаций и лекций, современные спортивные и танцевальные классы. Будет обновлена сцена, зрительный зал на 700 мест, ресурсный центр по развитию добровольчества, творческие мастерские и кафе.
 
Во дворе центра установят летнюю эстраду для концертов и кинопоказов. Также планируется создать на территории музей бывшего ДК железнодорожников. В одном из помещений появится арт-резиденция молодежного форума «Таврида».
 
Согласно сайту госзакупок, ремонт здания ДКЖ обойдется в 120 716 945,90 рублей. Работы будет выполнять компания ООО «ИНТЕКОСТРОЙСЕРВИС». В контракте указано, что ремонт необходимо завершить не позднее 31 октября 2022 года.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:46 +1
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