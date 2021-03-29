Психиатр расскажет тулякам об особенностях детского аутизма

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт трансляция, приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

На вопросы жителей региона ответит Надежда Евгеньевна Осмоловская, врач-психиатр Центра детской психоневрологии. Она расскажет, что такое аутизм, как его распознать и что можно сделать, чтобы этот диагноз не стал для малыша приговором.