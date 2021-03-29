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Психиатр расскажет тулякам об особенностях детского аутизма

Психиатр расскажет тулякам об особенностях детского аутизма

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится в среду, 31 марта.

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт трансляция, приуроченная ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля.

На вопросы жителей региона ответит Надежда Евгеньевна Осмоловская, врач-психиатр Центра детской психоневрологии. Она расскажет, что такое аутизм, как его распознать и что можно сделать, чтобы этот диагноз не стал для малыша приговором.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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Место
Тульская область

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