Туляков приглашают на выставку-ярмарку в Зареченском округе

С 29 марта по 1 апреля на пересечении улиц М. Горького и Октябрьской в Туле будет работать ярмарка. Она пройдет в расширенном формате.

На ярмарке туляки могут приобрести молочную продукцию, сыры, хлеб, мясные полуфабрикаты, мясо птицы, яйцо, овощи, фрукты, а также кондитерские изделия.

С 29 марта здесь также можно будет приобрести товары народного потребления.