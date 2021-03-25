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В Туле мошенники дважды «развели» пенсионерку

В Туле мошенники дважды «развели» пенсионерку

Женщина «подарила» злоумышленникам 1 миллион 694 тысячи рублей.

В Туле полицейские ищут подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 70-летняя местная женщина. Пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенников уже во второй раз: в первом случае она отдала неизвестным 850 тысяч рублей.
 
А на этот раз ей позвонил мужчина и сообщил, что ей начислили компенсацию за совершенное с ее карты хищение. Чтобы получить деньги, ей нужно было всего лишь сообщить реквизиты карты. Разумеется, пенсионерка сразу же предоставила все данные, после чего с ее счета списали 844 тысячи рублей. 
 
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 +3
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