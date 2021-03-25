В Туле мошенники дважды «развели» пенсионерку

В Туле полицейские ищут подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 70-летняя местная женщина. Пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенников уже во второй раз: в первом случае она отдала неизвестным 850 тысяч рублей.

А на этот раз ей позвонил мужчина и сообщил, что ей начислили компенсацию за совершенное с ее карты хищение. Чтобы получить деньги, ей нужно было всего лишь сообщить реквизиты карты. Разумеется, пенсионерка сразу же предоставила все данные, после чего с ее счета списали 844 тысячи рублей.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».