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Туляков приглашают поучаствовать в Тотальном диктанте
Фото из архива Myslo

Туляков приглашают поучаствовать в Тотальном диктанте

«Октава» второй год подряд станет площадкой проекта. Мероприятие пройдет в Туле 10 апреля.

Площадка на заводе вместит до 100 желающих проверить свою грамотность и знание русского языка. Участникам продиктуют отрывок из текста современного российского писателя Дмитрия Глуховского.

Для участия в диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Регистрация откроется 31 марта. При входе на площадку потребуется предъявить паспорт и быть в медицинской маске.

Для участников также проведут экскурсию по заводу «Октава».

– Своими глазами увидеть изнутри легендарное российское электроакустическое предприятие — редкая возможность. В этом году мы планируем не только организовать здесь площадку Тотального диктанта. По опыту Диктанта-2020 мы поняли, что есть большой интерес к заводу. Желающие смогут больше узнать о производстве легендарных российских микрофонов, подержать в руках уникальные модели, в которые вел трансляции Юрий Левитан, пели Владимир Высоцкий и другие легендарные персоны, — рассказала директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:23 +1
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