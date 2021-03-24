Депутаты утвердили внесение изменений в бюджет Тулы

Ольга Слюсарева вручила тулякам награды

Заседание Тульской городской Думы началось с награждения.

Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила почетный знак муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Виктору Дзюбе.

В преддверии профессионального праздника были награждены сотрудники муниципальных учреждений культуры. Медалей Тульской городской Думы «За заслуги в области культуры и искусства» удостоены заместитель директора по творческой деятельности и методической работе МАУК «Культурно-досуговая система» Оксана Коваленко и художественный руководитель МАУК «Культурно-досуговая система» Ольга Конарева. За большой личный вклад в развитие культуры и искусства на территории муниципального образования город Тула благодарность главы МО г. Тула объявлена заведующему МАУК «КДС» ОП «Центр культуры и досуга» Олегу Гришину.

Также Ольга Слюсарева поощрила инициативных туляков. Медали Тульской городской Думы «За активную гражданскую позицию» вручены старшей по дому, председателю совета многоквартирного дома № 1 по ул. Сойфера Надежде Бороговой и председателю комитета ТОС «Советский» Лидии Демидовой.

Почетные грамоты Тульской городской Думы за участие в программе «Народный бюджет», большую работу по благоустройству придомовой территории получили старший по дому, председатель совета многоквартирного дома № 12 по ул. Революции Станислав Панов, старшая по дому, председатель совета многоквартирного дома № 8 по ул. Лейтейзена Лидия Пухова и член совета многоквартирного дома № 12 по ул. Братьев Жабровых Нина Романова.

За плодотворную работу, высокий профессионализм и большой вклад во внедрение инновационных технологий в сфере производства медицинского оборудования почетной грамотой Тульской городской Думы награжден генеральный директор ЗАО «АТРИУМ» Андрей Поляков.

В ходе заседания глава города и глава администрации представили отчеты о своей работе за 2020 год.

Депутаты утвердили внесение изменений в бюджет Тулы

В ходе 21-го очередного заседания Тульской городской Думы депутаты одобрили вопрос, касающийся внесения изменений в решение «О бюджете муниципального образования город Тула на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Основные характеристики финансового документа на 2021 год таковы: доходы – 17,7 млрд руб., расходы – 18,9 млрд руб., дефицит – 1,2 млрд руб. Объем доходов на 2022 и 2023 годы –17,4 млрд руб. и 16,9 млрд руб., объем расходов – 18,1 млрд руб. и 17,7 млрд руб., дефицит – 712 млн руб. и 765 млн руб. соответственно.

По словам заместителя начальника финансового управления администрации Тулы Ольги Зиминой, доходы бюджета будут увеличены за счет безвозмездных поступлений. Расходы в целом увеличатся на 635,7 млн руб. Порядка 80 млн руб. будет направлено на предоставление субсидий МКП «Тулгорэлектротранс» и финансовое обеспечение его деятельности, 16,9 млн руб. – на проведение первого этапа технического обследования газового оборудования, 16,5 млн руб. – на замену лифтового оборудования, 6,6 млн руб. – на ликвидацию и снос нежилого муниципального имущества, на 900 тыс. руб. увеличится объем средств на реализацию программы «Народный бюджет».

– Очень важно, что дополнительные средства будут направлены на техническое обслуживание газового оборудования, замену лифтового оборудования и другие значимые для жизни Тулы сферы, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. – Это позволит увеличить объем запланированных работ и обеспечить выполнение социально-экономических обязательств.

Депутаты также поддержали вопрос о внесении изменений в положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула» с целью приведения его в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ и муниципальные правовые акты.

Депутаты внесли изменения в Правила благоустройства

Депутаты приняли решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Корректировки касаются наделения администрации города Тулы полномочием по утверждению порядка демонтажа информационных элементов и устройств на фасадах зданий и сооружений, предназначенных для размещения информации, не содержащей сведения рекламного характера, установленных в нарушение Правил благоустройства.

– В связи с обращением уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина из числа депутатов Тульской городской Думы и представителей управлений администрации города Тулы была создана рабочая группа, которая занималась рассмотрением данного вопроса. Поскольку ранее этот вопрос не был урегулирован Правилами благоустройства, не была прописана процедура демонтажа, по которой должностные лица могли бы действовать в рамках правового поля, было принято решение о том, что администрация города Тулы издаст или внесет дополнение в действующие правовые акты, урегулировав порядок демонтажа информационных элементов. Общественные обсуждения по данному вопросу прошли, никаких замечаний не поступило, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Сайт Тульской городской Думы станет официальным сайтом муниципального образования город Тула

Депутаты приняли решение о внесении изменений в Положение «Об официальном сайте Тульской городской Думы в сети Интернет».

Корректировки будут внесены в связи с необходимостью наличия официального сайта муниципального образования для опубликования и размещения определенной информации в соответствии с федеральным законодательством.

– В связи с тем что органы местного самоуправления муниципального образования город Тула имеют свои официальные сайты, данным решением предлагается привести официальный сайт Тульской городской Думы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к официальному сайту муниципального образования. Изменения на сайте Тульской городской Думы позволят переходить по ссылкам на официальные порталы администрации города Тулы, контрольной комиссии муниципального образования город Тула, госуслуг, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Самозанятым предоставят льготы на аренду муниципального имущества

Депутаты внесли изменения в ряд муниципальных правовых актов, касающихся порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества. Согласно дополнениям, льготной арендной ставкой смогут воспользоваться самозанятые граждане – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». Ранее льгота полагалась только субъектам малого и среднего предпринимательства.

– Необходимость внесения изменений в ранее принятые решения вызвана приведением их в соответствие с действующим федеральным законодательством, – пояснил председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по инвестиционной политике, строительству и развитию предпринимательства Александр Швыков. – Возможность арендовать нежилое муниципальное помещение по пониженной ставке – одна из мер поддержки самозанятых туляков на муниципальном уровне. Поскольку эти люди ведут легальную профессиональную деятельность и платят налог, они вправе рассчитывать на помощь.

В населенных пунктах Большой Тулы появятся новые улицы

В ходе заседания Тульской городской Думы были рассмотрены проекты решений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети. Так, согласно ходатайству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу, в микрорайоне Южный в поселке Рассвет появятся 3-й, 4-й, 5-й и 6-й проезды. В деревне Струково улицы назовут 1-м, 2-м и 3-м Столярными проездами. В поселке Плеханово по инициативе жителей часть элемента улично-дорожной сети переименуют.

– Наименование новых улиц – стандартная процедура, необходимая для почтовой адресации и корректного учета объектов недвижимости. Данные будут внесены в реестр Федеральной информационной адресной системы, – подчеркнула председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике Инна Шевелева.

Решения по данным вопросам были приняты единогласно.