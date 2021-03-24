Тульские лыжники завоевали серебро и бронзу Кубка мира

Фото предоставлено Минспортом Тульской области

В финском городе Вуокатти завершился финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения.

Спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта» Анна Панферова и Андрей Жуков (спортсмен-ведущий) завоевали три медали на дистанциях:

спринт — 3-е место,

гонка на 10 км — 2-е место,

гонка на 15 км — 3-е место.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Тульской области, 24 марта спортсмены отправятся в Ижевск на чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых.