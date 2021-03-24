Фото предоставлено Минспортом Тульской области
Тульские лыжники завоевали серебро и бронзу Кубка мира
Спортсмены выступили в Финляндии.
В финском городе Вуокатти завершился финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения.
- спринт — 3-е место,
- гонка на 10 км — 2-е место,
- гонка на 15 км — 3-е место.
Как сообщает пресс-служба Минспорта Тульской области, 24 марта спортсмены отправятся в Ижевск на чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых.
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