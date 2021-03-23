Приспичило: что не так с туалетами в школах и вузах Тульской области?

Школьники и студенты выложили в сеть фото общественных туалетов в своих учебных заведениях.

Говорят, уровень цивилизованности общества определяется отношением к старикам, животным и чистотой общественных туалетов. Об этом мы писали еще 4 года назад, устроив рейд в центре Тулы.

На днях в паблике «т а к и ж и в ё м» админ предложил тулякам поделиться фотографиями туалетов их школ и универов с подписью, откуда это:

- Хотим посмотреть, какому учебному заведению больше всего пофиг на физиологические потребности учеников и студентов. Если есть проблемы, например, с водой и наличием туалетки (туалетной бумаги. — Прим. авт.), также пишите об этом.

И вот первые результаты. Без обид — так живем.

Из комментов без фото:

– В 9-м корпусе ТулГУ в мужском на 2-м этаже воняет так, будто там сдох скунс.

– В 6-м корпусе старые добрые дыры вместо унитазов. И нет ощущения, что когда-нибудь это изменится.

– Туалет педа: очередь есть, бумаги нет.

– У нас в ЛТГПУ, слава богу, все норм, но туалетка появляется через раз. В лицее номер 1 чистенько (кроме тех моментов, когда младшеклассники стены говном мажут).

А теперь фото:

Общежитие педуниверситета

Тульский коммунально-строительный техникум

Донской колледж информационных технологий

По заявлению автора поста, цель — собрать фотофакты, чтобы туалеты привели в нормативное состояние.

Напомним, 20 февраля 2019 года Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал глав регионов в ближайшие два года полностью решить проблему с отоплением, водопроводом и канализацией в учебных заведениях.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в школах «на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв. м на одного обучающегося.

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.

В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами».