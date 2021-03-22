В Донском коммунальная авария оставила без воды 8000 жителей

Утром 22 марта в Донском на ул. Октябрьской, 77 прорвало водовод. Как сообщает администрация муниципального образования, в зону понижения давления попал 101 жилой дом, более 8000 жителей, пять школ и восемь детских садов.

На котельных, в детских садах и поликлинике напор воды составляет 1,5 атмосферы.



Раз в час начиная с 14:50 жителям будут подвозить воду по двум адресам:

ул. Октябрьская, 126, магазин «Дикси»;

ул. Заводская, д. 19, магазин «Талисман».

Сотрудники «Водоканала Д» устраняют аварию.