Тульский «Союзмаш» – надежный стратегический партнер правительства Тульской области

Участников конференции приветствовал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил машиностроителей за совместную плодотворную работу и напомнил слова главы региона Алексея Дюмина – «опираться на внутренние компетенции и вместе работать над социально-экономическим развитием области»:

Вячеслав Федорищев – Тульский «Союз машиностроителей» – надежный стратегический партнер правительства Тульской области. Машиностроители сегодня занимают лидирующие позиции, обеспечив на своих предприятиях высокую зарплату и интересную работу. Ваши знания, опыт, компетенции сотрудников предприятий помогают в разработке Программы стратегического развития Тульской области, которую поручил разработать Алексей Дюмин. Благодаря вам она станет по-настоящему эффективной, живой, амбициозной и при этом очень прагматичной. Губернатор обозначил приоритет: мы не должны обещать невозможное, но должны сделать многое, чтобы Тульская область стала еще более экономически сильным субъектом.

Руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Тульской области Константин Данилов отметил, что 2021 год для туляков особенный. 80-летие героической обороны города оружейников – значимая дата в истории Тулы и ее жителей. Празднование юбилея позволит вывести на новый уровень работу по патриотическому воспитанию молодежи, которую в тульском отделении «Союзмаша» считают одним из главных направлений своей деятельности.

Первый заместитель председателя тульского РО «Союзмаша», генеральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов напомнил, что тульское региональное отделение «Союза машиностроителей России» было создано в 2007 году. С 2009 года его возглавлял гендиректор НПО «Сплав» Николай Макаровец. Под его руководством были заложены принципы деятельности организации, направленные на поддержку и развитие тульского оборонно-промышленного комплекса.

С отчетом о проделанной за пять лет работе выступил председатель тульского отделения «Союзмаша», заместитель генерального директора АО «НПО "Высокоточные комплексы"», управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплев:

Дмитрий Коноплев – Сейчас тульское отделение является мощной структурой, в состав которой входит 20 юридических лиц, а число членов организации выросло многократно и составляет 3148 человек. Наша главная задача – содействовать повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности, технической оснащенности машиностроительного комплекса, объединению усилий российских машиностроителей при представлении интересов машиностроения в органах власти. Над этими задачами мы работаем в тесном контакте с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и правительством региона, – сказал Дмитрий Коноплев.

Он отметил положительную динамику развития тульской промышленности и высокие темпы роста производства, серьезную реконструкцию всех предприятий и внедрение новых технологий, инновационные подходы к подготовке высококвалифицированных кадров.

– Большое внимание мы уделяем социально значимым мероприятиям. Например, к 75-летию Великой Победы мы провели более 300 акций, в том числе «Закладка капсулы памяти» и «Георгиевская ленточка», вручали подарки ветеранам, более 100 человек получили материальную поддержку, а более 1000 – праздничные продуктовые наборы, – заявил Дмитрий Коноплев.

Тульский «Союзмаш» поддерживает поисковый отряд «Славный», который в 2020 году получил официальный статус и разрешение Минобороны России на проведение поисковых работ.

Ежемесячно более 40 мероприятий проводит тульское региональное отделение «Союзмаша» для привлечения молодых кадров в инженерные специальности, в том числе познавательные экскурсии на предприятия ОПК. Например, в 2020 году в традиционной всероссийской акции «Неделя без турникетов» участвовало более 30 тысяч тульских школьников, студентов вузов и ссузов.

Молодые специалисты ТРО «Союзмаш» принимают участие в молодежном форуме «Инженеры будущего». По итогам рейтинга 2020 года тульская команда (из ТулГУ) стала первой из 71 участника, а команда КБП им. Шипунова – первой в номинации «видео». В этом году юбилейный X форум «Инженеры будущего» пройдет в Тульской области.

Активисты тульского РО «Союзмаша» организуют адресную помощь для маломобильных и малоимущих граждан, проводят акции донорства. В 2020 году на станции переливания крови пришло более 5000 членов тульского «Союзмаша». Большое внимание уделяют тульские машиностроители физкультуре и спорту.

Тульское отделение «Союзмаша» совместно с торгово-промышленной палатой участвует в организации выставки «Тульское качество» и конкурса «Лучшие товары и услуги Тульской области».

– 2020 год стал особым в истории тульского отделения «Союзмаша». Мы достигли высоких показателей и заняли первое место в рейтинге эффективности региональных отделений. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в состав бюро «Союзмаша». И это накладывает на нас особые обязательства: мы должны удержать лидерство и в 2021 году, – заявил Дмитрий Коноплев. И добавил, что по итогам работы в январе–феврале 2021 года тульское отделение по-прежнему на первом месте.

Президент Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Агафонов напомнил о совместной с ТРО «Союзмаша» законодательной инициативе – законе о промышленной политике:

– Сейчас этот закон уже требует доработки в части организации внутрирегиональной кооперации, стартапов и выпуска гражданской продукции.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «АК "Туламашзавод"» Сергея Казакова, успехи ТРО «Союзмаша» и оборонных предприятий дают право отстаивать интересы машиностроителей как на уровне региона, так и на уровне Федерации:

– В значительной степени бюджет Тулы, например, формируется из налогов машиностроительных предприятий. Поэтому закономерно, если в соглашениях между тульским РО «Союзмаша» и администрацией Тулы будет четко прописано, что нужно нашим предприятиям и сотрудникам для нормальной работы и комфортной жизни, в том числе в области ЖКХ, образования и здравоохранения. Тульское региональное отделение «Союза машиностроителей России» превратилось из общественной организации в реальную политическую силу.

Генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов отметил небывалую вовлеченность сотрудников предприятий в деятельность тульского «Союзмаша» и пожелал не останавливаться на достигнутом.

Участники конференции высоко оценили работу тульского регионального отделения «Союза машиностроителей России» и выбрали новый состав совета. В него вошли управляющий директор АО «КБП» Дмитрий Коноплев, гендиректор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов, руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульской области Константин Данилов, руководитель аппарата ТРО «Союзмаша» Александр Благовещенский, президент Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Агафонов, гендиректор АО «АК "Туламашзавод"» Евгений Дронов, гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Илья Курилов, гендиректор АО «ЦКБА» Александр Хомяков, гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов, гендиректор ПАО «НПО "Стрела"» Вячеслав Чапкин, гендиректор ООО «Тор» Валерий Даутов.

Председателем тульского регионального отделения «Союзмаша» вновь единогласно был избран Дмитрий Коноплев, а его первым заместителем – Владимир Филиппов.

В мае 2021 года пройдет 7-й съезд «Союза машиностроителей России». Участники конференции утвердили 10 делегатов для участия в съезде.